Cerchi un buon cameraphone? Honor 400 Pro è in sconto su AliExpress

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un buon comparto fotografico, l'Honor 400 Pro 5G da 512 GB è su AliExpress a 491,96 €, ma con il codice ITVS060 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Ottime prestazioni
Lo smartphone utilizza un processore Snapdragon 8 Gen 3, quindi potrai svolgere ogni attività in modo fluido e reattivo. La batteria ha una capacità di 5.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W, mentre il display AMOLED da 6,7 pollici ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.
Il punto di forza di questo dispositivo è tuttavia il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 200 MP con teleobiettivo da 50 MP, grandangolo da 12 MP e una fotocamera selfie da 50 MP. Per saperne di più, puoi leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.