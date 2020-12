Champions League, Amazon si aggiudica le migliori partite del mercoledì dal 21/22

In queste ore è stato ufficializzato uno storico accordo tra la UEFA e Amazon. Il colosso americano, infatti, a partire dalla stagione 2021/22 trasmetterà in Italia le migliori partite del mercoledì di Champions League in streaming attraverso Amazon Prime Video.

Amazon, infatti, ha ufficializzato l'acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia la diretta delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League. Con questa definizione si intende la partita più importante del mercoledì con una squadra italiana impegnata sul campo.

L'accordo vale sicuramente per i gironi, dove saranno sempre presenti delle squadre italiane, ma, in caso di qualificazione, andrà avanti fino alle semifinali. Amazon nel pacchetto ha anche comprato i diritti della Supercoppa Europea. In questo caso l'accordo vale per tre stagioni a partire dal 2021/22. "Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d'Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all'azione", ha dichiarato un portavoce di Amazon.

Ancora non si sanno i dettagli dell'offerta, ovvero cosa bisognerà fare per poter vedere il match, ma intanto Amazon ha bruciato sul tempo Netflix ed Apple, altri due colossi che sembravano intenzionati ad esplorare anche questo mercato.