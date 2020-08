Cineweek Speciale su Gangs of London oggi alle 13 con Gabriella ed Emanuele

Gangs of London sarà protagonista della puntata di oggi di CineWeek Speciale, il nostro rotocalco sul cinema e dintorni che torna oggi con una puntata "monografica" sulla serie.

A partire dalle 13:00, l'appuntamento è sul canale Twitch di Multiplayer.it in compagnia di Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori, per parlare della serie creata da Gareth Evans e Matt Flannery, discutendo anche del finale di stagione andato in onda nei giorni scorsi, interagendo con gli utenti e rivelando alcune curiosità sulla produzione.

Gangs of London racconta la storia di un feroce scontro fra le gang di Londra per il controllo della città dopo l'assassinio di Finn Wallace, capo della famiglia criminale più potente della zona: un'organizzazione che ogni anno muove milioni di sterline.

Nessuno sa chi sia il mandante del delitto ma il figlio di Finn, Sean, vuole scoprirlo a ogni costo: la sua ascesa al potere destabilizza l'ambiente e genera nuovi, violenti scontri che trasformeranno le strade di Londra in un inferno.

