Clair Obscur: Expedition 33 è disponibile in offerta su Amazon in versione Retail per PS5

Su Amazon è disponibile Clair Obscur: Expedition 33 in offerta ad un prezzo molto interessante per PlayStation 5. Tutti i dettagli della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/10/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale d'acquisto di 42,90€. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Clair Obscur: Expedition 33 rappresenta una nuova frontiera per i giochi di ruolo, fondendo la profondità tattica del combattimento a turni con l'intensità dell'azione in tempo reale. Il giocatore è chiamato a creare un gruppo di esploratori personalizzabile in ogni dettaglio.

Ulteriori dettagli sul gioco

Durante i combattimenti, la dimensione strategica si unisce all'interazione diretta: è possibile schivare, parare e contrattaccare in tempo reale, costruendo combo precise e sfruttando un sistema di mira libera per colpire i punti deboli dei nemici. Questa fusione di tattica e riflessi dona un ritmo unico al gioco, premiando precisione e tempismo. L'avventura si svolge in un mondo incantato e misterioso, popolato da creature surreali e paesaggi di rara bellezza.

Dall'Isola di Visage al Campo di battaglia dimenticato, ogni area nasconde segreti, missioni secondarie e incontri inaspettati. Nel corso del viaggio sarà possibile stringere alleanze con esseri leggendari, reclutare compagni speciali e accedere a nuovi mezzi di trasporto. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

