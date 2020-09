Clash Royale: La Lega Occidentale parte il 19 Settembre 2020

Dopo la stagione primaverile che si è conclusa il 18 Luglio, contrastata dallo scoppio della pandemia da Covid-19, il campionato occidentale di Clash Royale è pronto a tornare in formato online a partire da Sabato 19 Settembre.

Come la scorsa edizione, ci saranno nuovamente 10 team che si affronteranno per il titolo di campione stagionale e per potarsi a casa un montepremi di 225.000 $.

Le varie partite saranno giocate nel modo seguente:

durante il campionato, si svolgeranno 3 composti da una 2vs2 best of 3, un Re della Collina 3vs3 e nel caso di pareggio un match 1vs1 al meglio delle 3;

durante i Playoff, si disputeranno 5 set una partita 2vs2 al meglio delle tre, 3 match 1vs1 e se si arriverà in pareggio servirà il quinto round che sarà giocato nella modalità Re Della Collina 3vs3.

Come detto prima, la stagione inizierà questo weekend e proseguirà ogni Sabato e Domenica fino al 21 Novembre, sempre con orario di inizio alle 22 italiane.

Tutte le squadre giocheranno nel formato round robin e solo i migliori 6 team accederanno ai Playoff dove si scontreranno nella fase ad eliminazione diretta.

I migliori 4 team si qualificheranno alle World Finals della Clash Royale League che si terranno a Shangai il 5 e il 6 Dicembre.

I team che giocheranno la stagione autunnale della Lega saranno i seguenti:

Chivas Esports

Cream Real Betis

Dignitas

Misfits

Pain Gaming

SK Gaming

Spacestation Gaming

Team Liquid

Team Queso

Il montepremi complessivo di 225.000 $ sarà assegnato in base alla posizione finale nel seguente modo:

1°-81.000 $

2°-54.000 $

3°-33.750$

4°-22.750$