Spider-Man: Miles Morales, un cosplay a tema aspettando il titolo su PS5 e PS4

Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile su PS5 (e PS4) a partire dal prossimo 19 novembre 2020, in tempo per il lancio europeo della console Sony. Inganniamo l'attesa, esattamente a due mesi di distanza, con dei cosplay a tema.

Miles Morales nei fumetti Marvel è da sempre un personaggio importante dello Spiderverso, ma negli ultimi anni è diventato famoso anche presso il grande pubblico: merito di produzioni come l'apprezzatissimo film d'animazione Spider-Man - Un nuovo universo (2018). Ecco allora che Miles tornerà anche in uno dei titoli della lineup di lancio di PlayStation 5, Spider-Man: Miles Morales.

Di recente il cosplayer airikjonuhkey ha dedicato uno dei suoi ultimi lavori proprio a questa versione di Spider-Man: il risultato è davvero notevole, e quindi vogliamo proporvi degli scatti nelle immagini che seguono. Ecco un Miles Morales in volo, ad esempio: