Dr DisRespect preferisce PS5 ad Xbox Series X e consiglia l'acquisto della prima

Qual console comprare tra PS5 ed Xbox Series X? Entrambe necessarie per passare alla next gen, entrambe in arrivo a novembre 2020, entrambe con un proprio parco titoli a disposizione. Ma per Dr DisRespect pare che non vi sia troppo da riflettere: preferisce PS5 ad Xbox Series X.

Nel corso di un recentissimo streaming (Dr DisRespect è tornato finalmente in azione dopo il ban di Twitch) un fan indeciso ha chiesto al noto streamer la sua console preferita tra quelle next gen: si tratta probabilmente di un acquirente ancora indeciso circa l'offrire i suoi risparmi a Sony o Microsoft. Nel modo teatrale che lo contraddistingue, Dr DisRespect ha fatto finta di pensarci per qualche secondo, optando poi per PlayStation 5.

"Andrei su PS5. Facile, è facile. Xbox Series X non ha nulla da offrirmi al momento". La dichiarazione di Dr DisRespect è stata brevissima, ma nettamente orientata al presentare PlayStation 5 come la console perfetta da acquistare tra quelle di nuova generazione. Dunque tra PS5 e Xbox Series X ha consigliato l'acquisto della prima. Probabilmente Dr DisRespect stava pensando anche alla lineup di lancio di PS5 e a titoli come Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales e affini, mentre lato Xbox One Series X non gli è venuto in mente nulla.

Il parere del noto streamer resta comunque puramente personale, come è facile intuire dal video qui di seguito riportato; in molti, anzi, potrebbero prenderlo come spunto proprio per acquistare la nuova console Microsoft. Del resto la lineup di lancio di Xbox One Series X non sarà neppure così scarna come si tende a credere, e ve lo abbiamo ricordato tempo fa mettendola a confronto con quella di Xbox One.

