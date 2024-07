La classifica dei giochi più attesi da Famitsu vede una novità in terza posizione

Bisogna peraltro sottolineare che il remake del classico Square Enix figura nella classifica con due differenti versioni, quella per Nintendo Switch e quella per PS5, anziché raggruppare i voti: sommandoli il gioco avrebbe avuto diritto al secondo posto anziché il terzo.

Un ritorno tanto atteso

La storia dello sviluppo di Dragon Quest 3 HD-2D Remake è quantomeno peculiare: annunciato da Square Enix nel 2021, il titolo ha richiesto più tempo del previsto e solo di recente è stato ripresentato in maniera ufficiale.

Proprio la presenza del gioco durante l'ultimo Nintendo Direct ha determinato la vertiginosa scalata nella classifica di Famitsu, che ora si presenta con un podio diverso dal solito ma ancora privo di concretezza se consideriamo che Pragmata sta lì fondamentalmente sulla fiducia.

Del titolo Capcom, annunciato quattro anni or sono, non si è infatti ancora visto nulla a parte un trailer cinematografico che non dice assolutamente nulla di come sarà questa esperienza.