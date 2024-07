Google, acquisizione da 23 miliardi di dollari in vista: sarebbe la più grande di sempre per il gigante del tech

Alphabet, il colosso tech a cui fa capo Google, sarebbe in trattative avanzate per acquisire Wiz, una startup specializzata in cybersecurity per il cloud computing. L'accordo, potenzialmente del valore di 23 miliardi di dollari, rappresenterebbe la più grande acquisizione nella storia di Alphabet, superando l'acquisto di Motorola Mobility, avvenuto nel 2012 per 12,5 miliardi di dollari.

Perché Wiz?

Fondata nel 2020 da Assaf Rappaport e altri ex dipendenti di Microsoft, Wiz ha rapidamente conquistato una posizione di rilievo nel settore dello sviluppo si software di cybersecurity per il cloud computing, grazie a una innovativa piattaforma di sicurezza cloud. La startup ha già raggiunto importanti traguardi, come 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali in soli 18 mesi e 350 milioni di dollari nel 2023.

Wiz vale 12 miliardi di dollari e ha celebrato il traguardo con questa immagine

L'interesse di Alphabet per Wiz è motivato dalla crescente importanza della sicurezza informatica nel cloud computing, un settore in rapida espansione in cui il colosso tech sta cercando di rafforzare la sua posizione. L'acquisizione di Wiz consentirebbe ad Alphabet di integrare nella propria offerta cloud soluzioni di sicurezza all'avanguardia, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla protezione dei dati.

L'operazione, se conclusa, rappresenterebbe un segnale di fiducia nel settore della cybersecurity, che continua ad attrarre investimenti significativi nonostante la generale riluttanza del mercato verso fusioni e acquisizioni. La valutazione di Wiz, salita a 12 miliardi di dollari all'inizio dell'anno, testimonia il potenziale di crescita di questa startup e l'interesse degli investitori per le soluzioni innovative nel campo della sicurezza informatica.

L'acquisizione di Wiz non sarebbe priva di sfide per Alphabet, che dovrà affrontare l'esame dei regolatori antitrust e integrare una realtà aziendale in rapida crescita, cosa non semplice, visti i problemi che sta affrontando Microsoft dopo l'acquisizione di Activision Blizzard. Tuttavia, i benefici potenziali sono notevoli: l'integrazione delle tecnologie di Wiz potrebbe rafforzare la posizione di Alphabet nel mercato del cloud computing, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dei suoi servizi.

L'eventuale acquisizione di Wiz da parte di Alphabet rappresenterebbe comunque un importante passo avanti nel consolidamento del settore della cybersecurity e un segnale della crescente attenzione delle aziende verso la protezione dei dati nel cloud. Resta da vedere se l'accordo si concretizzerà, ma l'interesse di Alphabet per Wiz conferma l'importanza strategica della sicurezza informatica nel panorama tecnologico attuale.