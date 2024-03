Classifica Nintendo eShop: Mario Vs. Donkey Kong ancora primo, Overcooked! 2 secondo

Rispetto alla classifica eShop della settimana scorsa , Super Mario Bros. Wonder perde dunque una posizione e finisce terzo, mentre Minecraft scende al quarto posto e Mario Kart 8 Deluxe al sesto.

Mario Vs. Donkey Kong è ancora in testa alla classifica del Nintendo eShop , seguito però da Overcooked! 2 : il party game a base culinaria di Ghost Town è riuscito a guadagnare tantissime posizioni grazie agli ultimi sconti.

La classifica dei giochi solo in digitale

Balatro fa segnare un ottimo terzo posto nella classifica eShop

Passando invece alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, al comando c'è sempre il blockbuster Stardew Valley, seguito da Among Us e dalla novità di Balatro, che riesce a raggiungere la terza posizione: un risultato niente male per il gioco di carte.