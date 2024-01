Classifica Nintendo eShop, Super Mario Bros. Wonder è ancora primo

Super Mario Bros. Wonder è ancora primo nella classifica Nintendo eShop: il dominio del gioco va avanti ormai da alcune settimane e rispetto all'ultima volta la top 10 è cambiata ben poco, con Mario Kart 8 Deluxe e Just Dance 2024 Edition rispettivamente in seconda e terza posizione.

Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2024 Edition Minecraft Overcooked!: Special Edition Super Smash Bros. Ultimate Stardew Valley Suika Game Mario Party Superstars Overcooked! 2

Le uniche variazioni sono avvenute più in basso nella classifica, con Minecraft e Overcooked! Special Edition che si sono avvicendati, mentre Nintendo Switch Sports, che ha venduto al lancio quasi 5 milioni di copie, è uscito per il momento dalla lista dei primi dieci giochi più venduti.