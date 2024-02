Classifica Nintendo eShop, Super Mario Bros. Wonder è inarrestabile

Come riportato alcuni giorni fa, Super Mario Wonder ha raggiunto i 12 milioni di copie vendute e i suoi numeri stanno crescendo a un ritmo mai visto nella storia della serie , dunque ci troviamo di fronte a un dominio che potenzialmente potrebbe durare ancora per parecchio tempo .

Super Mario Bros. Wonder continua a dominare la classifica Nintendo eShop , al punto che l'ultima avventura dell'idraulico baffuto appare davvero inarrestabile. Alle sue spalle Overcooked! Special Edition e Just Dance 2024 Edition.

La classifica digitale

Among Us

Ben diverso è lo scenario che ci viene presentato dalla classifica dei giochi disponibili solo in digitale, ma anche qui si osservano pochi cambiamenti rispetto alla settimana precedente, con Among Us stabile in prima posizione, seguito da Stardew Valley e Suika Game.