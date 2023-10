Classifica Steam: Call of Duty 'primo', Lords of the Fallen debutta al secondo posto

Come ogni settimana SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi. Al primo posto troviamo "Call of Duty" , difficile dire quale di preciso visto che si fa riferimento della pagina hub della serie, mentre Lords of the Fallen si aggiudica un ottimo secondo posto al debutto.

Come accennato in apertura, il "Call of Duty" che svetta in cima della classifica fa riferimento alla pagina Steam di Call of Duty HQ, l'hub che supporta Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 e Warzone. Di conseguenza il primo posto dovrebbe essere rappresentato dalle vendite complessive dell'episodio del 2022, i vari pacchetti di Warzone e i preorder di Modern Warfare 3, il che sulla carta rende imprecisa la classifica.

Lords of the Fallen ha invece conquistato un ottimo secondo posto, il che è abbastanza naturale se pensiamo al numero di utenti contemporanei su Steam nettamente superiori al primo capitolo registrati al lancio. Scende di una posizione ma rimane saldo sul podio EA Sports FC 24, con la serie sportiva di Electronic Arts che come ogni anno si dimostra campione di incassi.