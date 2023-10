Starfield: il nostro tour guidato di Neon, la capitale del piacere galattico

Ehi, tu. Sì, tu! Non mi sembra di aver mai visto la tua faccia da queste parti. Prima volta a Neon? Immaginavo. Conosco tutti i brutti musi di questa topaia e il tuo non fa decisamente parte di questi. Bella nave! È la tua? Oh, perdonami, sono un grande appassionato. Cosa ti porta su Volii Alfa? Lavoro? Affari? Divertimento? Eheh, il tuo sorrisino mi dice che ci ho preso! Però, vedi, Neon è una città... complicata. Vicoli intricati, diversi piani, gente poco raccomandabile. Non mi sembri il tipo in grado di avventurarsi in un posto del genere senza protezione. Ma non ti preoccupare! Io respiro quest'aria fetida da quando la mia mammina ha deciso di mettermi al mondo, quindi so una o due cose di questa bettola sperduta tra le onde del mare. Che ne dici se ti faccio da Cicerone? Qualsiasi cosa significhi. Lo diceva sempre quella buon'anima di mia nonna, una studiosa della storia antica, roba da terrestri. Allora, che te ne pa... no, aspetta! Non andartene. È veramente pericoloso girare da soli, specialmente per i turisti. Non c'è da fidarsi. Facciamo così: ti dirò tutto in maniera chiara. Ti aiuterò solo se alla fine mi offri un giro. Sai com'è, un vecchio come me si è legato a dei vizi nella sua lunga vita ed è difficile non dare loro ascolto. Allora? Affare fatto? Ottimo! Vieni, vieni! Iniziamo questo bel tour guidato di Neon. Vedrai che non te ne pentirai.

Bayu Plaza Starfield: benvenuti su Neon Eccoci nel cuore della città, il Nucleo di Neon. Come puoi vedere, qui troverai di tutto. Ma proprio di tutto! Guarda, questa è la Mining League, l'attività più stupida che si possa aprire su un pianeta ricoperto d'acqua. Però, se hai bisogno di materiale grezzo, qui puoi trovarne in quantità. Dato che abbiamo iniziato in questo verso, continuiamo da questa parte. Ci troviamo nella sfavillante Bayu Plaza, come il "grande" Benjamin Bayu, che controlla questo buco di mondo con il pugno di ferro. Qui trovi l'avamposto dei Ranger Freestar, se ti serve aiuto con la legge (piccolo consiglio: la "legge" è l'ultimo dei tuoi alleati in città, quindi fa attenzione anche a loro, perché sono serpi peggio dei Ratti di Neon). Starfield: la base dei Ranger Freestar a Neon Più avanti c'è il mio buon amico Newill e il suo bel negozio di cianfrusaglie. Vende un po' di tutto, quindi è un ottimo punto d'approdo se sei in cerca di cose specifiche che non riesci a trovare da altre parti. Eccoci arrivati al primo dei grandi centri di Neon, l'edificio della Ryujin Industries. Oltre alla sede, al suo interno puoi trovare Arborn, se vuoi le migliori armi a energia, Tayo Astroneering, se, invece, sei devi comprare una nave all'ultimo grido, Drone, se sei hai bisogno dei più recenti modelli di robot, e Tranquilitea, se sei in cerca di tè all'ultima moda (ormai anche bere il tè deve fare tendenza, dove andremo a finire?). Starfield: l'atrio della sede della Ryujin Industries a Neon Ma continuiamo. Ecco uno dei miei posti preferiti in città, per ovvi motivi: Legrande's Liquors. Devi assolutamente provare la sua specialità, il Blend, un mix di alcolici che ti farà letteralmente girare la testa... beh, non proprio letteralmente, ma ci siamo capiti. Questo è l'ingresso degli appartamenti Ryujin. Mi sembra che il nome dica già tutto, quindi andiamo oltre, perché c'è molto da vedere. Ti servono armi serie? Non troverai posto migliore dove comprarle se non da Neon Tactical. C'è tutto il necessario per assaltare Neon, ma meno della metà degli idioti che bazzicano queste strade sa come far funzionare quell'artiglieria, quindi siamo al sicuro, almeno fino a che non impareranno a leggere un manuale di istruzioni. Più avanti c'è una filiale dell'Autorità Commerciale. Comprano letteralmente di tutto, se mi sono spiegato.

Ikuchi Market Starfield: il Nucleo di Neon Da qui fai conto che parta una linea immaginaria che, una volta oltrepassata, ci fa entrare nell'Ikuchi Market. Ti ricordi del mio amico Newill? Ecco, Sieghart's Outfitters è il suo avversario commerciale più accanito. È una faida che va avanti da anni, talmente tanti che non ricordo più il motivo (e credo neanche loro). Se le navicelle della Tayo non sono esteticamente di tuo gradimento, qui trovi la showroom di Stroud-Eklund (io preferisco la Deimos, ma sono gusti, immagino). Se, invece, sei come mia nonna e sei amante del passato o di stranezze di ogni tipo, un salto all'Emporium farà felice la tua sete di roba che, per me, ha meno valore di un medikit usato. Starfield: l'Emporium delle stranezze Vuoi un caffè? Perché qui a lato c'è un Terrabrew Coffee... no? Ok. Andiamo avanti, allora. Qui c'è una filiale della GalBank, che nessuno usa, tranne chi deve fare dei trasferimenti poco leciti tra conti bancari di corporazioni multimiliardarie. Ed eccoci arrivati al capo opposto dei punti di riferimento di Neon, la Torre del Commercio. Vedi le luci che conducono verso quella porta sopra alle scale? Quello è l'Astral Lounge. Bel locale, ma sono un po' troppo vecchio per certi posti. Preferisco lasciarli ai giovani, mentre io mi vado a scolare l'anima nei piani inferiori. Lì sì che mi sento a casa. Starfield: l'Astral Lounge A ogni modo, nella torre puoi trovare anche un altro mercante d'armi (nel caso in cui quelli che abbiamo già incontrato non fossero abbastanza), Kore Kinetics. Poi ci sono un sacco di sedi legali di aziende varie, come la Generdyne Industries, la Stroud-Eklund, la Slayton Aerospace e la Xenofresh Fisheries, la punta di diamante di Neon. Qui al lato trovi la centrale della sicurezza di Neon (ricordati quello che ti ho detto riguardo la legge in questa città). Ed ecco un luogo che la mia vecchia mente non riesce a comprendere: Enhance! Ormai cambiarsi i connotati costa meno di comprare nuovi vestiti. Starfield: la statua di Bayu fuori dalla Torre del Commercio Se hai in mente di restare più giorni e hai un po' di crediti da spendere, puoi prenderti una stanza all'Hotel Volii, non il massimo dello sfarzo, ma qualcosa mi dice che hai dormito in posti peggiori. Infine, la Reliant Medical, se mai dovessero servirti cure mediche durante la tua permanenza (non la vedo una possibilità troppo remota, conoscendo queste strade). Ma ora passiamo ai piani inferiori, dove la vera vita di Neon scorre incontrastata. Questo sarà anche il Nucleo, ma è qui che si nasconde l'anima della città.

Ebbside Starfield: lo spazioporto visto da Ebbside Eccoci a Ebbside! Ah, nulla di meglio delle gocce di pioggia che ti cascano in testa cadendo dai tubi sospesi. O forse qualcosa di meglio c'è? Ma certo che c'è! È proprio qui, davanti a noi: il locale di Madame Sauvage. Rintanarsi qui dentro dopo una lunga giornata di lavoro è un toccasana! Credimi, lo so bene. Ma andiamo avanti, mi offrirai dopo da bere. Starfield: il locale di Madame Sauvage Se hai intenzione di restare, ma non puoi permetterti l'Hotel Volii che abbiamo incontrato prima, puoi sempre prendere una sonnocassa qui fuori. Fa più freddo, è più umido, ma è pur sempre un tetto sopra la testa. In questo piccolo spiazzo, invece, c'è il Frenkie's Grab+Go, ottimo luogo se non hai voglia di cucinare, ma vuoi comunque qualcosa fatto dal calore umano e non messo sottovuoto da una macchina come quella spazzatura che ti vendono al Chunks laggiù. Ma la scelta sta a te. Starfield: il pavimento della sala VIP dell'Euphorika ti porta direttamente sulla via della rivelazione estatica Infine, un altro posticino che aiuta a "rilassare la mente", l'Euphorika. Sai bene per cosa è famosa Neon, no? No? Dai, quella sostanza presa dai pescioni che pescano in queste acque, che ti fa andare su di giri... l'aurora, dai! Mai sentita? Comunque sia, se hai abbastanza soldi da buttare, puoi prendere l'accesso all'area VIP e divertirti quanto vuoi. Ma ora seguimi. Da qui si raggiunge Bassoventre. Oh, ti piacerà di sicuro.