The Lamplighters League: patch 1.1.5.0 disponibile, risolve diversi problemi

Il particolare strategico The Lamplighters League ha incontrato diversi problemi tecnici al lancio, ma parte di questi dovrebbero essere risolti anche grazie alla nuova patch 1.1.5.0 disponibile in queste ore e dedicata a vari aspetti del gioco.

Lanciato direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass e disponibile su PC e Xbox, il titolo in questione è un particolare strategico che ci pone al controllo di una squadra di agenti speciali alle prese con le malvagie macchinazioni di un misterioso culto, tra esoterismo e archeologia.

La patch migliora la stabilità e le performance del gioco, introducendo alcune correzioni al sistema di salvataggio, che in precedenza ha presentato vari problemi. Su questo fronte, gli sviluppatori raccomandano di non superare i 4 slot di salvataggio, almeno per il momento.

È stato introdotto un auto-salvataggio che viene effettuato in vari momenti del gioco, in modo da offrire un supporto automatico su questo fronte. Per il resto, sono stati corretti numerosi crash e bug rilevati in precedenza, con un miglioramento generale delle performance del gioco.