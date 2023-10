Marvel's Spider-Man 2: un video confronto con la remaster del primo capitolo per PS5

Il canale YouTube GamerInVoid ha pubblicato un video confronto tra Marvel's Spider-Man 2 e la remaster del primo episodio della serie di Insomniac Games, dandoci modo di constatare le differenze e i passi avanti fatti dal punto di vista grafico sia nella modalità Fidelity a 30 fps che in quella Performance a 60 fps.

Uno dei dettagli più evidenti è sicuramente la maggiore densità di traffico e popolazione tra le strade di New York, che ora sembra più viva che mai e paragonabile alla sua controparte reale. Sono stati fatti netti passi in avanti anche per quanto riguarda il ray tracing, tanto che a detta di Digital Foundry è la miglior implementazione della tecnologia su console per un open world.

Per il resto troviamo aggiornamenti su tutta la linea, dalle texture delle ambinetazioni ai modelli dei personaggi, dalle ombre alle animazioni e i tempi di caricamento istantanei.