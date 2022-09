Classifica UK: Splatoon 3 è primo, The Last of Us Parte 1 è già fuori dal podio

Come ogni settimana, GfK ha condiviso la classifica di vendite del mercato retail del Regno Unito. Splatoon 3 per Nintendo Switch si è aggiudicato la prima posizione, mentre The Last of Us Parte 1 è scivolato fuori dal podio. Di seguito la Top 10 dei giochi retail più venduti in UK:

Splatoon 3 Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe The Last of Us Parte 1 Nintendo Switch Sports NBA 2K23 Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Saints Row Leggende Pokémon Arceus

Splatoon 3

Come preannunciato da Christopher Dring di GamesIndustry, Splatoon 3 si è classificato al primo posto nella settimana di debutto, anche se in UK ha registrato vendite inferiori rispetto al precedente gioco della serie. In compenso ha venduto ben 3,45 milioni di copie in Giappone in soli tre giorni.

Al secondo posto troviamo ancora una volta Horizon Forbidden West che nel Regno Unito sta vivendo praticamente una seconda giovinezza, commercialmente parlando. Chiude il podio il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe.

Come accennato in apertura The Last of Us Parte 1 è scivolato in quarta posizione dopo il primo posto conquistato la scorsa settimana. Anche Saints Row cede alcune posizioni, passando dal sesto al nono posto della classifica. NBA 2K23 invece si piazza sesto nella settimana di lancio.