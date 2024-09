Come comprare Astro Bot al prezzo più basso con le tessere di ricarica, ora che Amazon rimanda la spedizione

Astro Bot è arrivato e sta convincendo tutte le testate del mondo. Molti avranno prenotato la propria copia, ma alcuni potrebbero solo ora aver deciso di acquistare il gioco. Così facendo però lo sconto di Amazon è andato perduto. Inoltre, ora il gioco ha una spedizione rimandata fino al 16 settembre (troppi ordini?) sulla piattaforma. Se non volete attendere così tanto e non avete modo di andare in un negozio, l'unica scelta è comprare Astro Bot su PS Store. Non ha però senso farlo in modo diretto, ma è molto meglio risparmiare usando gli sconti delle tessere di ricarica del PlayStation Store tramite Instant Gaming. Potete comprare due tessere da 35€ pagandole 32.50€ l'unica. In pratica, risparmierete 5€ sul prezzo totale del gioco. Potete trovare le tessere di ricarica qui.

Non è ovviamente uno sconto enorme, ma in linea generale è un buon metodo per risparmiare qualcosa su ogni acquisto digitale su PS Store. Se acquistate vari giochi nel corso dell'anno, alla fine la differenza si nota.