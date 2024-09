Call of Duty: Black Ops 6, scopriamo tutti i contenuti della Beta

Proprio per fare pratica prima di scendere in campo contro altri giocatori, questa beta include l'iconico percorso di addestramento di Call of Duty con spiegazioni minuziose di cosa è possibile fare, come funzionano i sistemi di gioco e tanti altri suggerimenti. A farvi da guida ci sarà il leggendario Frank Woods e, anche se siete giocatori veterani, vi consigliamo di seguire le sue lezioni perché l'Omnimovement cambia davvero tutto.

Una delle possibilità più ghiotte offerte da questo weekend di prova è la possibilità di iniziare a familiarizzare con l'Omnimovement , il rivoluzionario sistema di movimento di Black Ops 6. Già durante la beta, infatti, potrete correre, saltare e tuffarvi a terra in qualsiasi direzione, senza ruotare la visuale del personaggio e avendo sempre le vostre armi a disposizione. Questo sistema di movimento promette di cambiare radicalmente il modo di giocare a Call of Duty accelerando ancora di più l'azione e l'adrenalina di un match.

Manca ancora un po' prima del 25 ottobre, giorno in cui Call of Duty: Black Ops 6 farà il suo debutto mondiale, ma un assaggio delle molte novità che arriveranno nel suo comparto multiplayer è già disponibile nella forma di una beta aperta della modalità multigiocatore. Parliamo di un assaggio perché non è disponibile l'intera esperienza, ma una selezione delle mappe, delle modalità e delle armi che sarà possibile trovare nel gioco finale. Tutti i coloro che proveranno Black Ops 6, però, possono ottenere una serie di cosmetici e altri contenuti che resteranno disponibili quando uscirà il gioco completo.

L'equipaggiamento tattico serve a uscire da situazioni spinose o a guadagnare un vantaggio in fase offensiva ed è composto da oggetti di supporto che disorientano i nemici o aiutano l'operatore. L'equipaggiamento letale , invece, è composto da oggetti offensivi che danneggiano e spesso esplodono, un'altra fonte principale di danno. Chiudono gli strumenti utilizzabili da ogni operatore i potenziamenti sul campo, dei potenti oggetti che funzionano con un timer, pronti per essere riutilizzati una volta completata la ricarica.

Quando inizierete il vostro viaggio nella open beta di Call of Duty: Black Ops 6, per prima cosa potrete scegliere tra una varietà di Loadout preimpostati . Provateli tutti per farvi un'idea di come diversi oggetti e abilità influenzano lo stile di gioco. Al livello 4, avrete accesso ai Loadout personalizzabili e, continuando con la progressione, sbloccherete altri oggetti per una personalizzazione ancora maggiore.

Le mappe e le modalità della beta di Black Ops 6

Ora che l'equipaggiamento è pronto è il momento di scegliere dove e come combattere ovvero la mappa e la modalità di gioco. Le mappe disponibili nel weekend di beta aperta sono otto, cinque core, quindi più ampie e pensate per il 6v6, e tre Strike, più piccole e per adrenalinici scontri due contro due. La prima è Derelict, un cimitero di treni nei Monti Appalachi. Abbandonato e dimenticato, questo deposito lungo la NOR Appalachian Railroad è diventato un punto caldo per gli scontri tra i Rogue Black Ops e i Crimson One, le due fazioni di Black Ops 6.

Ci sono ben otto mappe disponibili durante il weekend di beta aperta di Call of Duty: Black Ops 6

Rewind ha un'ambientazione più cittadina: combatterete in un tipico centro commerciale suburbano americano con una struttura a due corsie e tanti spazi al chiuso. Scud è un avamposto militare nel deserto pieno di spazi aperti, trincee per il combattimento ravvicinato e diversi punti elevati per la gioia dei cecchini. Gli amanti del lusso, invece, potranno godersi incredibili panorami in Skyline, un resort diventato zona di guerra che offre la tradizionale struttura a tra corsie tipica delle classiche mappe di Call of Duty. Chiude il catalogo delle mappe Core disponibili nella beta aperta Babylon, un'antica città in rovina dall'architettura inusuale con una grossa struttura quadrata al centro.

Le mappe Strike, più piccole e frenetiche, sono molto promettenti: Stakeout è un appartamento "sicuro" in una casa sul Mediterraneo ed è la classica ambientazione interna a un edificio divisa in quattro stanze. Gala, ambientata nella location di una raccolta fondi, ha una composizione molto più aperta e che ruota attorno a un corpo centrale. Pit, invece, è ambientata in una miniera e ha una forma a 8 con i cunicoli che convogliano naturalmente verso un'area centrale. Qui è possibile arrampicarsi lungo i pozzi di ventilazione e accedere a una pericolosa posizione sopraelevata.

Le modalità a disposizione dei giocatori sono il classico Deathmatch a Squadre, in cui bisogna eliminare i giocatori nemici per ottenere punti per la propria squadra; Dominio, in cui si catturano e difendono gli obiettivi; Hardpoint, dove la zona da difendere ruota per la mappa; Face Off, che segue le regole di una modalità di gioco standard ma con le serie di uccisioni disabilitate e Gunfight che usa classi predefinite e non ha rinascite.

Kill Order è la nuova modalità che farà il suo debutto in Black Ops 6 e chiederà ai giocatori di eliminare l'High Value Target (HVT) nemico mantenendo in vita quello della loro squadra. Le eliminazioni del proprio HVT e di quello avversario fanno guadagnare punti bonus mentre l'HVT viene scelto casualmente a inizio partita e ruota tra i giocatori in caso di morte. Questa modalità è anche disponibile nelle mappe Strike con le serie di uccisioni disabilitate.

Chi raggiungerà il livello 30 durante la beta aperta otterrà gratuitamente tutte queste ricompense da usare quando il gioco farà il suo debutto il 25 ottobre

Per quanto riguarda la progressione, sarà possibile raggiungere il livello 30 e utilizzare tutte le armi e gli armamenti ottenibili fino a quel punto. I progressi su questo fronte non saranno trasferiti al gioco completo quando uscirà, ma lungo la via potrete ottenere una serie di ricompense esclusive di questo periodo di beta. Ecco le ricompense e i livelli richiesti: