Un trailer di Enotria: The Last Song presenta il repertorio di mosse delle armi del souls-like italiano

Gli sviluppatori di Jyamma Games hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Enotria: The Last Song che trovate nel player sottostante e incentrato sul repertorio di mosse e peculiarità delle varie classi di armi presenti nel souls-like italiano in arrivo la prossima settimana su PC e PS5.

In particolare, il filmato presenta le 7 classi di armi presenti nel gioco, ovvero lance, spade lunghe, spadoni, sciabole, mazze chiodate, e spadoni e martelli di dimensioni colossali. Come spiega il gameplay director Roberto Pavan, ogni arma di Enotria: The Last Song differisce dalle altre per combo, velocità, potenza e caratteristiche peculiari, offrendo così al giocatore un vasto ventaglio di opzioni.