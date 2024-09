Nessuna versione Xbox per Enotria: Jyamma Games ne annuncia il rinvio a tempo indefinito e accusa Microsoft

Con un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale, lo sviluppatore italiano Jyamma Games ha annunciato il rinvio a tempo indefinito della versione Xbox di Enotria: The Last Song , soulslike in uscita il 19 settembre 2024 su PC e PlayStation 5. Più che altro si tratta di una conferma, visto che già in passato aveva parlato del rinvio della versione per la console di Microsoft per problemi non ben definiti.

Una decisione difficile

"Sfortunatamente, in questo momento, dobbiamo annunciare il rinvio a tempo indefinito della versione Xbox." Ha scritto Jyamma Games nel messaggio ufficiale, per poi spiegare: "Capiamo quanto sia deludente questa notizia per la comunità Xbox. Sfortunatamente, nonostante i nostri sforzi e il duro lavoro del team dedicato, abbiamo trovato degli ostacoli che hanno ritardato la pubblicazione su Xbox. Vogliamo sottolineare che questa non è una decisione che abbiamo preso a cuor leggero".

Il motivo del rinvio sarebbe da ricercarsi nello scarso supporto da parte di Microsoft, come spiegato da Jyamma Games in risposta a un utente X che faceva ironia sul coinvolgimento di Sony nella faccenda, in riferimento alle voci che vogliono Black Myth: Wukong bloccato dall'arrivare su Xbox a causa di un accordo di esclusiva sotto banco con la multinazionale giapponese.

Le accuse di Jyamma Games

"L'unica cosa fatta da Sony è stata di lavorare con noi per avere il gioco pronto sulla loro piattaforma" ha spiegato Jyamma Games, per poi aggiungere: "Microsoft, d'altra parte, sta impiegando due mesi per rispondere alla nostra submission, con il gioco che è praticamente pronto per Series S e Series X."

Enotria: The Last Song è stato uno dei titoli protagonisti dell'estate videoludica, con nuovi trailer pubblicati in occasione del Summer Game Fest e della Gamescom 2024. "Nei panni della Maschera del Cambiamento, in Enotria affronterai gli Autori, formidabili nemici che hanno creato il Canovaccio, un'opera eterna e contorta che mantiene il mondo in una stasi innaturale", viene spiegato dagli autori. Peccato che i giocatori Xbox non potranno goderne.

Aggiornamento del 02/09 21:36: abbiamo aggiornato la notizia aggiungendo le accuse di Jyamma Games a Microsoft.