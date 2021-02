Control su PS5 ha oltre 200 video guide Game Help

Una delle novità più interessanti dell'OS di PS5 è senza dubbio il Game Help, ovvero un sistema automatizzato che crea delle video guide pensate per superare i passaggi più critici o sbloccare i Trofei. Uno dei giochi che sfrutta meglio questa opzione è Control: il gioco di Remedy, infatti, ne ha oltre 200.

Come è possibile vedere in questo filmato, Game Help è una funzionalità integrata all'interno dei giochi, che consente di ottenere dei suggerimenti in tempo reale per sbloccare gli obiettivi, superare i passaggi più ostici e avere una mano dagli altri giocatori nel caso in cui si sia bloccati in un gioco.

In Control Ultimate Editon Remedy ha integrato molto bene il sistema, tanto che in pochi giorni il gioco ha già oltre 200 di questi suggerimenti.

Avete letto la nostra recensione di Control su PS5 e Xbox Series X|S?

Questo servizio per il momento è dedicato a tutti gli abbonati PS Plus, ma, anche se questi rappresentano l'87% degli utenti PS5, vista la sua utilità non ci stupirebbe se presto venisse allargato anche a tutti i giocatori. Anzi, al pari del feedback aptico del controller DualSense, potrebbe essere uno di quegli elementi che potrebbe diventare uno standard dell'industria e approdare anche sulle altre piattaforme.

