Nintendo: "l'obiettivo è far sorridere gli utenti e per farlo correremo dei rischi"

Durante la relazione dei risultati finanziari degli ultimi 9 mesi, Nintendo ha pubblicato un passaggio molto importante nel quale ha raccontato quella che è la filosofia che guida ogni sua azione. La grande N che la sua missione è quella di "far sorridere gli utenti", una cosa sempre più complessa, per lo stratificarsi delle necessità e dei bisogni dei clienti. Per questo motivo per continuare ad avere successo l'azienda "dovrà correre rischi".

Questo stralcio della relazione finanziaria è a nostro avviso molto significativo, perchè Nintendo sembra parlare molto apertamente di quelle che sono le sfide e le difficoltà che si troverà ad affrontare. Sfide che, però, interpreterà sempre a modo suo, con l'obiettivo ultimo di far felici i suoi utenti. E per far questo non potrà, come sempre, dormire sugli allori, ma dovrà prendersi dei rischi e sperimentare. È così che sono nati il successo di Switch e di Wii, ma anche i tonfi del GameCube e di Wii U.

"Come vi abbiamo detto siamo un'azienda dell'industria dell'intrattenimento, dove i cambiamenti sono profondi e il futuro è difficile da prevedere. I gusti delle persone sono diventati profondamente diversi in questi ultimi anni ed è sempre più chiaro che in questo business il successo non è garantito. Consideriamo i nostri ultimi successi un esempio lampante di ciò. Come abbiamo detto in passato, viste queste premesse, continueremo a condurre gli affari concentrandoci nell'offrire esperienze uniche e nel mettere un sorriso sul volto dei nostri utenti. Ci saranno, però, momenti nei quali dovremo prendere dei rischi."

È così che, però, che si raggiunge il successo: Nintendo Switch ha supera Nintendo 3DS nelle vendite e punta al Game Boy Advance.