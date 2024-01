Controller Razer Kishi per Android in sconto su Amazon, perfetto per i giochi mobile

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un controller Razer Kishi per Android . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo di Amazon è di 30€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo .

Razer Kishi per Android, le caratteristiche

Il controller Razer Kishi per Android dispone dei classici pulsanti del controller Xbox, di cui ha la licenza ufficiale. Dispone della funzione di rimappatura di 4 pulsanti multifunzione. Dispone poi della modalità Hair Trigger per risposte ultra veloci. Permette di angolare lo smartphone come meglio preferiamo per la miglior visione (fino a 60 gradi).

Tramite l'app mobile è anche possibile creare profili dei comandi per i vari giochi, rimappare i pulsanti e perfezionare la propria esperienza di gioco in vari modi.