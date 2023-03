Cosa giocherete questo weekend? Siamo in primavera, i fiori sono sbocciati, il sole si fa sempre di più presenza ingombrante, le magliette si alleggeriscono, le sudate aumentano e i fiori sbocciano. Banalità a parte, è arrivato il fine settimana, che per molti significherà sicuramente tempo di gioco extra. Con quali titoli pensate di passare questi due giorni? Vi dedicherete a qualche nuova uscita, oppure smaltirete un po' di backlog?

Ad esempio potreste voler giocare con il remake di Resident Evil 4, che tanti consensi ha ricevuto e tanti giocatori ha convinto. Su Steam è già un successo, il più grande della serie nel negozio di Valve, e immaginiamo che valga lo stesso anche per le versioni console. Quale modo migliore per passare i prossimi due giorni?

Se non vi piace l'horror, le alternative sono comunque molte. Se avete dei figli piccoli, potreste voler giocare a Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo, l'ultima sfida della Peppa ai videogiocatori che vi farà anche saltare nelle pozzanghere con la fu Regina Elisabetta II. Sempre parlando di giochi colorati per tutti, questa è stata anche la settimana di Tchia, che ci invita in un viaggio colorato e allegro, ma non senza risvolti drammatici.

Gli appassionati di wrestling possono puntare a WWE 2K23, una buonissima edizione della nota serie di 2K. Naturalmente dovete essere in vena di mazzate per apprezzarlo davvero. I fan dei giochi di ruolo giapponesi possono puntare invece su Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, l'ultimo capitolo della serie che sembra essere davvero molto riuscito e che è piaciuto moltissimo al nostro Simone Pettine.

Tutto sommato è stata un'ottima settimana, con tante uscite di valore. Ora tocca a voi: cosa giocherete questo weekend? A un titolo nuovo? O sfoltirete un po' il backlog? Fatecelo sapere nei commenti.