Crash Bandicoot 4: It's About Time ufficiale, data e orario del reveal di Activision

Crash Bandicoot sta per tornare, e forse l'avevate già capito. Negli scorsi giorni sono comparse prima delle copertine molto eloquenti di presunte versioni per PlayStation 4 ed Xbox One, poi delle immagini che sembravano davvero autentiche. Il tempo di scherzare è finito: Crash Bandicoot 4: It's About Time è ufficiale, e verrà mostrato nella giornata di domani.

Difatti tramite un tweet Activision ha confermato tutto ciò che dovete sapere. Il reveal di Crash Bandicoot 4: It's About Time avverrà nella giornata di domani 22 giugno 2020, alle ore 17:00 (orario italiano locale). Probabilmente Activision mostrerà il primo trailer ufficiale del videogioco in questione, o forse soltanto delle immagini, in realtà per il momento non è chiaro.

Ciò che è chiaro è che dovrebbe trattarsi di un capitolo tutto nuovo del franchise, il primo dall'era PlayStation 1: difatti gli sviluppatori, nel tweet dell'annuncio, hanno usato proprio il nome Bandicoot 4: It's About Time. Quel "4" non può essere casuale, giusto? Ma ad ogni modo, fino a prova contraria, potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: la verità sarà nota soltanto nella giornata di domani; segnatevi l'appuntamento.

Activision negli scorsi giorni ha inviato un misterioso puzzle, e anche lui faceva riferimento al concetto di "tempo". Ora che il nuovo video recita "it's about time", le due cose sembrano collegate: che la nuova maschera tribale sia in qualche modo collegata al tempo? Ma questo cosa significa, all'interno della serie di riferimento?

Per ingannare il tempo (concedeteci questo piccolo gioco di parole) potrete sempre fare il punto della situazione, studiando la storia della serie di Crash Bandicoot dalle origini all'era dei mutanti. Torneremo a parlarvi di Bandicoot 4: It's About Time quando potremo farlo; ecco il video che annuncia il reveal di domani.

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It's About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020