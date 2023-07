Crash Team Rumble: l'Update della Stagione 1 sistema i problemi di 'crash' per PS5

Crash Team Rumble ha ottenuto un nuovo aggiornamento con l'arrivo della Stagione 1 del gioco, che peraltro dovrebbe portare alla soluzione di un annoso problema di crash su PS5, creando anche un simpatico gioco di parole.

Si potrebbe dunque definire un problema "di crash di Crash", intendendo con questo proprio il fatto che la console va in crash, non tanto che sia un problema riferito al personaggio in generale, nel caso non si fosse capito. Al di là di tali facezie, le note della patch sono decisamente stringate ma l'inconveniente in questione era piuttosto grave, dunque gli utenti sulla console Sony saranno felici dell'arrivo della correzione.