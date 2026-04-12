Crimson Desert, le migliori abilità da sbloccare per Kliff

E proprio per aiutarvi a orientarvi tra le tante opzioni disponibili, abbiamo realizzato una guida dedicata a quelle che, a nostro avviso, sono l e abilità migliori per il protagonista Kliff o che vale davvero la pena sbloccare per prime.

Pur essendo possibile sbloccarle quasi tutte nel corso di una singola partita, il numero elevato di abilità porta inevitabilmente a utilizzarne solo una parte. Per questo è importante investire i punti abilità con criterio, soprattutto all'inizio, così da costruire un kit efficace e adatto al proprio stile di gioco.

Crimson Desert mette a disposizione una vasta gamma di abilità da sbloccare : alcune ampliano il repertorio di attacchi di Kliff, altre facilitano l'esplorazione o potenziano parametri fondamentali come salute e resistenza. Non tutte, però, hanno lo stesso peso nelle varie fasi dell'avventura. Alcune brillano fin dalle prime ore, altre rivelano il loro vero potenziale solo contro i boss o nelle fasi più avanzate dell'avventura.

Come potenziare le abilità

Le abilità di Kliff sono suddivise in tre rami principali, Energia, Salute e Spirito, e ciascuna è rappresentata da un nodo che può essere attivato più volte per aumentarne l'efficacia o sbloccare varianti più avanzate. Alcune abilità, infatti, permettono di sbloccare delle varianti o nuove mosse dopo più potenziamenti. Un esempio chiaro è Combattimento Armato: al livello 1 offre un semplice incremento ai danni, ma investendo ulteriori punti si ottengono la Posizione di Contrattacco, gli attacchi in carica e un potente fendente finale che permette di cambiare arma al volo.

Non tutte le abilità, però, sono immediatamente accessibili. Alcuni nodi richiedono prerequisiti specifici e costosi. Forza dell'Assioma: Dominio, per esempio, può essere sbloccata solo dopo aver portato sia Presa sia Forza dell'Assioma al livello 3. Questo rende necessario valutare con attenzione se l'investimento complessivo valga davvero il risultato finale, soprattutto nelle prime ore di gioco quando i punti scarseggiano.

Crimson Desert sostituisce i classici "punti abilità" con i più versatili Manufatti dell'Abisso. Se ne ottiene uno a ogni level up, riempiendo la barra gialla a sinistra della mini‑mappa tramite l'esperienza guadagnata sconfiggendo i nemici. Altri si ottengono completando missioni e attività specifiche o affrontando boss. Durante l'esplorazione, inoltre, è facile imbattersi nei Manufatti dell'Abisso Sigillati, indicati da un'icona viola: attivarli dà accesso a una sfida opzionale e, una volta completata, il manufatto si trasforma in un Manufatto dell'Abisso standard.

Nel caso si voglia cambiare completamente approccio, è possibile resettare le abilità e recuperare i manufatti investiti utilizzando un Manufatto dell'Abisso Sbiadito. Se ne trovano in abbondanza durante l'avventura, quindi il respec è sempre un'opzione praticabile e non va temuto.