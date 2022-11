Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion: svelata la lista trofei, preparatevi a sudare sette camicie

La lista dei Trofei delle versioni PS5 e PS4 di Crisis Core: Final Fantasy 7, è spuntata in rete prima del tempo. A quanto pare coloro che puntano al trofeo di Platino dovranno sudare le proverbiali sette camicie dato che sarà necessario completare il gioco al massimo livello di difficoltà, portare a termine tutte le missioni secondarie e tante altre attività che porteranno il contatore anche oltre le 100 ore.

Per evitare spoiler (anche se minori) non riportiamo la lista direttamente sulle nostre pagine, ma volendo potrete consultarla sul portale PowerPyx, a vostro rischio e pericolo.

In totale in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion ci sono 51 trofei. Oltre a quelli che si ottengono in automatico procedendo nella storia, ce ne sono alcuni "missabili", ovvero che si possono ottenere solo in determinati capitoli soddisfacendo condizioni particolari.

Inoltre sarà necessario completare il gioco al livello Hard, mentre i Trofei che richiederanno più tempo sono quelli legati al completamento della gargantuesca lista di missioni secondarie: nell'originale erano ben 300 e supponiamo che il numero rimarrà invariato in questa versione rimasterizzata.

Stando a PowerPyx per ottenere tutti i Trofei/obiettivi di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion sono necessarie tra le 70 e le 100 ore. A chi invece non interessano missioni secondarie e altro può benissimo arrivare ai titoli di coda in molto meno tempo, circa 15 - 20 ore.

Vi ricordiamo che Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 13 dicembre 2022. Di recente Square Enix ha svelato risoluzione e framerate del gioco per tutte le piattaforme.