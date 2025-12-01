0

Crucial X9 è l'SSD portatle che stavi cercando: in offerta su Amazon in tutti i tagli per il Cyber Monday

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione per il Cyber Monday sull'SSD Crucial X9, scopriamo tutti i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/12/2025
Crucial X9

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni del Cyber Monday, è disponibile un'offerta interessante sull'SSD Crucial X9 in tutti i tagli: lo sconto attivo è del 14% nel caso del taglio da 1TB per un costo totale e finale di 79,99€. Per quanto riguarda, invece, la versione da 2TB parliamo di uno sconto del 5% per un prezzo finale di 142,99€ e infine, nel caso dell'SSD da 4TB lo sconto attivo è dell'8% per un costo di 242,99€.Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: L'SSD esterno Crucial X9 rappresenta una soluzione ideale per chi desidera espandere rapidamente e in modo affidabile lo spazio di archiviazione. Grazie a velocità di lettura fino a 1.050 MB/s, permette di trasferire file molto velocemente.

Ulteriori dettagli

Pensato per offrirti la massima comodità, il Crucial X9 è dotato di una connessione USB-C plug-and-play che garantisce compatibilità immediata con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, tablet, console da gaming, smartphone Android e molto altro.

Ssd Crucial

La sua struttura solida lo rende un compagno di viaggio affidabile: a differenza dei fragili hard disk meccanici, l'X9 resiste a urti, vibrazioni e cadute fino a 2 metri, oltre a sopportare sbalzi di temperatura. Una soluzione perfetta per chi necessita di archiviazione sicura anche in mobilità.

