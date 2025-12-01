PS5 Slim ha silenziosamente ricevuto un importante aggiornamento hardware al sistema di raffreddamento

In sostanza, è la stessa soluzione adottata da PS5 Pro e che rappresenta un upgrade importante nella gestione di questa particolare caratteristica hardware del sistema di raffreddamento della console, introdotto attraverso una variazione nel design delle componenti.

In base ad alcune segnalazioni sembra sia emerso un importante aggiornamento hardware applicato al sistema di raffreddamento delle nuove PS5 Slim , che è stato introdotto silenziosamente da Sony in quest'ultimo periodo e che deriva direttamente da PS5 Pro.

Migliore disposizione del metallo liquido

La nuova applicazione di TIM in metallo liquido presenta delle variazioni nella disposizione del materiale, attraverso delle scanalature evidenti che posizionano in maniera più sicura il metallo liquido nel proprio alloggio.



Invece di apparire come una superficie uniforme, il metallo liquido si presenta così posizionato secondo una sorta di design a rettangoli concentrici, disposto in modo tale da risultare più saldamente ancorato alla "vasca" di contenimento.

Questo nuovo design è riscontrabile nei modello di PS5 Slim contraddistinti dai codici CFI-2100 e CFI-2200, i quali hanno ricevuto anche alcuni aggiornamenti in termini di dissipatore che dovrebbero migliorare ulteriormente la gestione della temperatura interna della console.

Sebbene qualcuno, come il fondatore di Alderon Games qualche mese fa, si sia lanciato in previsioni alquanto catastrofiche sostenendo che molte PS5 moriranno entro due anni a causa del problema del metallo liquido, non è ancora chiara quale sia l'incidenza dei presunti problemi di gestione del sistema di raffreddamento di PS5.

In ogni caso, è chiaro che Sony sta continuando a lavorare su questo aspetto e che i nuovi modelli di PS5 Slim attualmente in commercio siano stati progettati per ridurre ulteriormente i rischi di danni causati dal metallo liquido utilizzato come sistema di dissipazione dalla console.