I Crypto Games play-to-earn conquisteranno il mercato entro 5 anni, per il co-fondatore di Reddit

Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, ha fatto una previsione che potrebbe essere allarmante per molti, dimostrandosi convinto che i Crypto Games play-to-earn arriveranno a coprire il 90% dei videogiochi in generale entro i prossimi 5 anni.

La previsione di Ohanian potrebbe essere un po' viziata dal fatto che l'imprenditore si è recentemente lanciato a capofitto su progetti legati a blockchain e cripto-valute di vario tipo, dunque bisogna un po' contestualizzarla secondo la sua particolare visione delle cose, ma non c'è dubbio che i cosiddetti Crypto Games siano diventati un vero e proprio trend di recente.

In un'intervista pubblicata da Business Insider, Ohanian ha riferito che, nel prossimo futuro, "il 90% delle persone non giocheranno a un gioco se questo non fornirà una ricompensa in valuta per il tempo impiegato", con un'affermazione alquanto drastica. "In cinque anni, valuterete il vostro tempo in maniera più appropriata e invece di essere investiti da pubblicità, o essere costretti a pagare denaro per degli stupidi martelli che non possedete veramente, giocherete qualche titolo equivalente ma su una chain, comunque divertente, ma con la possibilità di guadagnare qualcosa".

La visione di Ohanian ha anche elementi condivisibili, anche se la tecnologia e le soluzioni di gioco proposte dai Crypto Games attualmente non sono propriamente equiparabili a quelle del videogioco tradizionale, senza considerare le implicazioni etiche e di sicurezza legate a questo nuovo sistema di monetizzazione.

I Crypto Games attuali, tutti ancora piuttosto semplici, consentono di commerciare in-game con delle cripto-valute specifiche che, in teoria, possono avere un valore in termini di denaro reale. Il problema è che molti di questi hanno una spesa di ingresso piuttosto elevata, con il guadagno che non è poi garantito: quello che è forse il più popolare attualmente, ovvero Axie Infinity, richiede un investimento iniziale di 300 dollari per entrare a far parte del mondo di gioco.

Molti publisher si stanno attualmente interessando a criptovalute, NFT e play to earn, tra i quali anche Ubisoft, Square Enix e Take Two.