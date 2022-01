PlayStation Store: Rainbow Six Extraction e Windjammers 2

Il PlayStation Store torna finalmente a muoversi, dopo una lunga pausa natalizia in cui le uscite sulla piattaforma digitale Sony si erano a dir poco diradate. Ebbene, con il nuovo aggiornamento arrivano due giochi molto interessanti: Tom Clancy's Rainbow Six Extraction e Windjammers 2. Lo sparatutto cooperativo di Ubisoft ha appena cominciato il proprio percorso, e al netto di qualche ingenuità sembra promettere un'esperienza coinvolgente grazie alla sua ambientazione sci-fi e a un gunplay senz'altro collaudato. Il nuovo episodio della storica serie sportiva di SNK non ha invece bisogno di grandi presentazioni e sembra aver centrato alla grande l'obiettivo.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, la squadra attacca un alieno Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (PS5 e PS4, 49,99€) è il nuovo sparatutto a base cooperativa di Ubisoft, che parte dalla popolarissima esperienza di Siege e dai suoi stessi Operatori per consegnarci un'avventura completamente inedita, in cui dovremo affrontare insieme a due compagni orde di pericolosi alieni che hanno intenzione di invadere il nostro pianeta. Caratterizzato da un multiplayer cross-platform e da un Buddy Pass che consente a due amici di giocare con noi gratis per quattordici giorni, il gioco include al lancio quasi settanta armi differenti, dodici mappe dinamiche, tredici nemici unici e ben diciotto operatori, tutti dotati di abilità ed equipaggiamento peculiari, da sfruttare a fondo per uscire vivi dalle difficili missioni che la squadra dovrà affrontare. Il provato di Rainbow Six Extraction.

Windjammers 2 Windjammers 2, uno spettacolare tiro infuocato A distanza di ben ventotto anni dall'uscita dell'originale per NEOGEO, Windjammers 2 (PS4, 19,99€) riprende la divertente formula sportiva arcade creata da Data East e la adegua agli standard odierni, arricchendone la struttura ma senza perdere di vista gli elementi che avevano determinato il grande successo del gioco. Un'operazione svolta anche in questo caso dal team francese DotEmu, non nuovo a questo tipo di iniziative. Il risultato finale, come avrete letto nella recensione di Windjammers 2, è assolutamente strepitoso: gli sviluppatori hanno saputo creare un nuovo classico, con un gameplay velocissimo e meccaniche particolarmente rifinite, il tutto nel pieno rispetto delle atmosfere del primo episodio. Unico neo la modalità arcade, fulcro dell'esperienza, che non richiede molto tempo per essere completata con tutti i personaggi.

Yu-Gi-Oh! Master Duel Yu-Gi-Oh! Master Duel, l'interfaccia di gioco Ultimo tie-in dedicato al manga di Kazuki Takahashi, Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS5 e PS4, gratuito) è la versione digitale free-to-play del celebre gioco di carte competitivo, in cui potremo sfidare giocatori provenienti da tutto il mondo e dar vita a duelli sensazionali, utilizzando al meglio tutte le risorse del nostro deck mentre veniamo accompagnati da una coinvolgente colonna sonora. Grazie a una serie di semplici ma completi tutorial, nonché a una simpatica modalità single player di stampo introduttivo, anche i novizi di Yu-Gi-Oh! potranno diventare rapidamente giocatori provetti, partendo con il mazzo di default ma con la possibilità di sbloccare nuove e potenti carte vincendo le partite oppure acquistando le gemme necessarie per ottenerle. L'anteprima di Yu-Gi-Oh! Master Duel.