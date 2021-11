Cuffie Beats Studio3: offerta Amazon del Black Friday 2021, in sette colori diversi

In occasione del Black Friday 2021, possiamo trovare su Amazon - in offerta - un paio di cuffie wireless con cancellazione del rumore, le Beats Studio3 in sette colori diversi. Lo sconto segnalato su tutte le varianti è di 180.95€, ovvero del 52%. Il prezzo pieno per le Beats Studio3 indicato da Amazon è 349.95€, ma nel corso dei mesi queste cuffie wireless sono state messe in sconto più volte. Quello odierno non è il miglior prezzo di sempre, perché è stato battuto di pochi euro da un'offerta Lampo dello scorso giugno; da allora, però, non è mai stato così basso. È venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie wireless Beats Studio3 sono compatibili con Android e dispositivi Apple. Propongono la cancellazione del rumore e la batteria promette una durata di 22 ore con la funzione Pure ANC attivata, ma fino a 40 ore con la modalità Pure ANC disattivata. L'acquisto include anche una custodia rigida per conservarle e trasportarle. Includono anche un cavo RemoteTalk da 3,5 mm con microfono e controlli integrati per garantire il collegamento a qualsiasi sorgente audio standard.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Beats Studio3

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.