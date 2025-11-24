0

Cuffie da gaming HyperX in maxi offerta con le promozioni del Black Friday: prezzo al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione delle offerte per il Black Friday, il prezzo delle cuffie da gaming HyperX viene (quasi) dimezzato e cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/11/2025
Cuffie HyperX

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni per la settimana del Black Friday, è disponibile una maxi offerta sulle cuffie da gaming HyperX che vengono messe in offerta con un maxi sconto attivo del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 26,99€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Le HyperX Cloud Stinger II Core sono cuffie da gaming progettate per offrire un'esperienza audio chiara, coinvolgente e confortevole. La connessione tramite uscita AUX da 3,5 mm garantisce una compatibilità immediata con PC dotati di porta jack standard e assicura chiamate e chat nitide, grazie alla trasmissione del suono stabile e senza latenze.

Ulteriori dettagli tecnici

Dotate di driver da 40 mm, queste cuffie sono pensate per enfatizzare le basse frequenze e isolare efficacemente i rumori esterni, permettendo al giocatore di immergersi completamente nell'azione. I comandi integrati sul padiglione rendono immediata la regolazione del volume, mentre il microfono ruotabile da 10 mm può essere silenziato rapidamente semplicemente spostando l'asta.

Cuffie

L'archetto in plastica resistente e i cuscinetti in memory foam rivestiti in morbido tessuto assicurano una vestibilità leggera e confortevole anche durante utilizzi prolungati. Con dimensioni di 17,9 x 9,5 x 19,5 cm e un peso complessivo di 275 g, le Cloud Stinger II Core risultano stabili ma mai ingombranti.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
