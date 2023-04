Cuphead: ecco Yoshitaka Amano disegnare l'artwork per la copertina della colonna sonora giapponese

Studio MDHR ha pubblicato un video che mostra il maestro Yoshitaka Amano, famoso in particolare per le sue illustrazioni della serie Final Fantasy, mentre disegna l'artwork di copertina della colonna sonora inclusa nell'edizione fisica giapponese di Cuphead, che sarà disponibile a partire dal 20 aprile 2023.

Con sotto agli occhi gli artwork di riferimento forniti da Studio MDHR, Amano ha disegnato prima i personaggi. I primi sono stati i fratelli, quindi sono arrivati il diavolo insieme a Ms. Chalice e ai due. Nel terzo pezzo vediamo invece le due tazze. Il lavoro sul design finale viene mostrato dal minuto 4:35 del filmato.

Come già detto, Amano è conosciuto soprattutto per la serie Final Fantasy. Comunque sia, durante la sua carriera ha spaziato molto, realizzando le copertine di alcuni fumetti di Batman e Harley Quinn. Ha anche disegnato delle carte di Magic The Gathering.

Cuphead di suo è già disponibile in formato digitale in Giappone. Per il resto è giocabile in tutto il mondo su PC, Ps4, Xbox One e Nintendo Switch. I possessori di PS5 e Xbox Series X/S possono giocarci in retrocompatibilità. Su Netflix esiste anche una serie animata di cui per ora sono state pubblicate due stagioni.

Se vi interessa, potete leggere la nostra recensione di Cuphead: The Delicious Last Course, l'espansione ufficiale del gioco.