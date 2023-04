Mighty Doom è il più scaricato su iOS e Android in USA negli ultimi 30 giorni

Mighty Doom è stato il gioco più scaricato degli ultimi 30 giorni in USA, facendo bene anche nel resto del mondo dove ha raggiunto la sesta posizione . Si tratta di un risultato ottimo per il titolo di Microsoft / Bethesda, che ha fatto meglio di Obey Me Nightbringer, Yong Heroes e Roblox, per citare le posizioni subito sottostanti.

Difficile dire quale sia il livello di coinvolgimento dei videogiocatori, visto che è passato poco tempo dal lancio, ma è sicuramente un buon inizio per il primo titolo della serie Doom uscito solo su sistemi mobile. I primi dati parlano di un milione di dollari di ricavi, fatti nelle prime due settimane subito dopo il lancio. Oggi potrebbero essere molti di più, visto che sono passati diversi giorni.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Mighty Doom, dove abbiamo scritto che il gioco "non è certamente il single stick shooter più originale che vedrete su iOS e Android, ma svolge con estro e competenza un compito tutt'altro che semplice, ovverosia quello di tradurre in qualche modo la celebre serie di id Software in un mobile game divertente e coinvolgente, strapieno di riferimenti alla saga e dotato di un'impostazione free-to-play discretamente permissiva, caratterizzata da microtransazioni del tutto opzionali ai fini della progressione. E poi diciamocelo: vedere il Mini Slayer che fa a pezzi un boss dopo averlo sconfitto, tra fiumi di sangue, è una soddisfazione anche in questa versione cartoonesca dello sparatutto."