Dark and Darker: sviluppatori chiedono a Valve di far tornare il gioco su Steam

Gli avvocati di IronMace hanno inviato una lettera formale a Valve, chiedendo alla compagnia di permettere a Dark and Darker di tornare su Steam. In precedenza il gioco è stato rimosso dallo store, per via di una querela intentata da Nexon per violazione dei diritti d'autore.

"L'avviso di rimozione su Steam si basa su affermazioni del tutto prive di fondamento e include dichiarazioni fuorvianti e materiali secondo cui Dark and Darker avrebbe violato il copyright di Nexon", scrive l'avvocato Aaron Moss per conto di InonMace, che sostiene che le affermazioni di Nexon non sono "nient'altro che tattiche anticoncorrenziali prepotenti e progettate per far fallire un piccolo studio indipendente".

Per chi non conoscesse le dinamiche dietro alla rimozione di Dark and Darker da Steam, a febbraio Nexon ha accusato alcuni dei suoi ex sviluppatori di aver rubato risorse da un progetto in fase di sviluppo con nome in codice "P3" per poi lasciare l'azienda e fondare Ironmace sfruttando tali asset per realizzare Dark and Darker.

Il mese successivo, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nella sede dello studio alla ricerca dei presunti beni rubati, senza tuttavia trovare nulla. Poche settimane dopo, il gioco è stato rimosso da Steam su richiesta di DMCA di Nexon. Infine, la scorsa settimana il publisher asiatico ha citato in giudizio IronMace con l'accusa di violazione di copyright e appropriazione indebita di segreti commerciali.

Nella lettera inviata a Valve, l'avvocato scrive che "le affermazioni di Nexon si riferiscono a un gioco che Nexon non ha mai realizzato e che non esiste" e che dunque le accuse di violazione del copyright sono infondate. "Nexon afferma di aver creato 'concept unici, genere, trama, storyline, personaggi e piani per il gioco' - quasi nessuno dei quali è soggetto alla protezione del copyright. Sebbene l'effettiva espressione di trama, trama e personaggi possa certamente essere tutelabile, il diritto d'autore non protegge i concetti."

Nella sua richiesta di rimozione da Steam, Nexon ha indicato la presenza di più di un elemento in comune tra i concept art di P3 e Dark and Darker, ma l'avvocato Moss sostiene che le somiglianze non vadano oltre agli standard di design usati per personaggi fantasy come maghi e barbari.

Inoltre, afferma che "ciò che appare in Dark and Darker consiste principalmente in risorse di terze parti acquisite legalmente dall'archivio di risorse di Unreal Engine. Nella misura in cui Nexon ha utilizzato risorse identiche o simili, ciò non dà luogo a un reclamo per violazione del copyright. Un gioco della grandezza di Dark and Darker utilizza migliaia di risorse di terze parti nel gioco. Anche se Nexon può scegliere una dozzina di risorse identiche tra di loro, è solo una goccia nel mare in termini di design del gioco effettivo".

Dark and Darker è un FPS dungeon PvPvE adventure fantasy in cui i giocatori esplorano insieme dei dedali, gli ambienti di una cittadella in rovina, pieni di mostri e creature demoniache alla ricerca di tesori. Il sistema di gioco è particolarmente fisico e la difficoltà è molto alta. Se volete saperne di più, sulle pagine di Multiplayer.it trovate il nostro provato di Darker and Darker.