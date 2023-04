Super Mario Bros. Il film supererà il miliardo di dollari di incasso, secondo le ultime stime

Super Mario Bros. Il film probabilmente supererà il miliardo di dollari di incassi. Anzi, è quasi certo che riesca, stando alle ultime stime pubblicate da The Hollywood Reporter. Sarebbe un record assoluto per un film tratto da un videogioco, che già di suo è primo nella categoria.

Stando alle stime di Forbes, questo fine settimana Super Mario Bros. Il film supererà gli 830 milioni di dollari di incassi globali. Comunque sia non si fermerà di certo, perché continuerà la sua marcia verso il miliardo di dollari, che dovrebbe superare senza troppi problemi, andando ancora più su in termini di biglietti strappati e soldi ricavati.

The Hollywood Reporter di suo dà già per sicuro che Super Mario Bros. Il film riuscirà a compiere l'impresa, visto l'andamento del film e considerando che sta facendo incassi superiori a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il precedente film con più ricavi del 2023.

Dopo due settimane di programmazione, Super Mario Bros. Il film aveva superato 700 milioni di dollari globali. Inoltre va considerato che ancora non è stato lanciato in alcuni territori chiave, tra i quali il Giappone.