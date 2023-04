PlayStation ha uno stand al Tokyo Rainbow Pride per la comunità LGBtQ+ giapponese

PlayStation ha uno stand al Tokyo Rainbow Pride 2023, manifestazione dedita alla celebrazione della comunità LGBTQ+ giapponese. Lo stand, oltre a essere coloratissimo, ha anche una mascotte particolare: Toro Inoue, il cosiddetto Sony Cat, che per l'occasione ha indossato i colori arcobaleno.

Toro è un gatto bianco usato da Sony come mascotte giapponese di PlayStation. A volte appare insieme a un gatto di colore nero, chiamato Kuro Inoue. Fu introdotto nel 1999 nel videogioco Doko Demo Issyo e apparirà più volte nella serie come personaggio non giocante. Oltre che nella sua serie, Toro è apparso anche in Everybody's Golf: World Tour, PlayStation All-Stars Battle Royale e in Street Fighter X Tekken.

Il Tokyo Rainbow Pride celebra la comunità LGBTQ+ di Tokyo ed è aperta a chiunque voglia divertirsi senza discriminare gli altri. Sony si è dimostrata più volte attenta a supportare e rappresentare la comunità LGBTQ+, come ad esempio nel recente Horizon Forbidden West: Burning Shores.