Dota 2: l’aggiornamento Nuove frontiere è uno dei più grandi di sempre

Dota 2 ha ricevuto un massiccio aggiornamento chiamato Nuove frontiere, che tra le altre cose aggiunge un nuova mappa, modifica in profondità il gameplay, modifica il sistema di ricerca delle partite e rivede l'interfaccia utente.

Le modifiche sono così tante che Valve invece di pubblicare il solito changelog ha aperto una pagina dedicata. Ad esempio della nuova mappa viene fatto notare, "la mappa di Dota è stata enormemente ampliata. L'obiettivo principale del gioco rimane lo stesso: la distanza tra le corsie non è cambiata e tutto il necessario per vincere una partita si trova ancora al centro della mappa. Ma con il 40% di terreno in più, c'è parecchio spazio per raccogliere nuove risorse e scoprire nuove strategie. Entrambe le giungle principali sono state completamente riconfigurate, cambiando i punti di posizionamento dei Guardiani, i percorsi di fuga, il farming e altro ancora."

Per quanto riguarda il gameplay, ci sono state "modifiche importanti ai tuoi Eroi e sistemi preferiti. Il nostro ufficio legale ci ha consigliato di dire che questa sezione dedicata al gameplay è talmente ricolma di nuove funzionalità che impattano sul metagioco da richiedere una lettura lenta nel corso di alcune settimane. Questo serve per evitare una stimolazione eccessiva che potrebbe richiedere l'intervento dei pompieri."

Aggiunto anche un nuovo tipo di eroe, gli Eroi universali, "un nuovo gruppo composto da Eroi già esistenti il cui danno aumenta di 0,6 per ogni punto in qualsiasi attributo. I nostri ingegneri ci assicurano che questo numero è perfettamente bilanciato... almeno fino a prova contraria. La buona notizia è che lo scopriremo tutti insieme durante la grande avventura dell'aggiornamento "Nuove frontiere"."

Per il resto vi ricordiamo che Dota 2 è un Moba free-to-play che potete scaricare liberamente da Steam. È anche uno dei titoli più giocati della piattaforma, secondo solo a Counter-Strike: Global Offensive.