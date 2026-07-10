Un regno in rovina a meno di 5 euro: il cupo action RPG Thymesia in forte sconto su Instant Gaming

L'arte della peste: artigli, piume e combattimenti fulminei

A dispetto delle produzioni multimilionarie da cui trae inevitabilmente ispirazione, Thymesia si ritaglia una propria forte identità grazie a un sistema di combattimento incredibilmente rapido e aggressivo. Nei panni di un guerriero affetto da amnesia, i giocatori non si limiteranno a schivare o parare i colpi nemici, ma dovranno strappare le malattie infettive dai boss per convertirle in micidiali armi pestilenziali. Il loop d'azione è scandito dall'uso alternato di una sciabola classica e di un letale artiglio magico, costringendo a mantenere una pressione costante per impedire alle ferite degli avversari di rigenerarsi, offrendo dinamiche che ricordano da vicino i picchi di tensione visti in opere come Sekiro e Bloodborne.

Sviluppato dal team indipendente OverBorder Studio, Thymesia si focalizza su un'esperienza lineare e priva di tempi morti, concentrando gli sforzi su boss fight spettacolari e un livello di sfida decisamente punitivo. L'ottimizzazione su PC Steam assicura una risposta ai comandi istantanea, elemento vitale in un titolo dove il tempismo delle deflessioni determina la sopravvivenza del protagonista. Trovare una perla d'azione così rifinita, capace di offrire una progressione stimolante e un comparto visivo cupo e suggestivo a un costo così ridotto, rappresenta un'ottima scusa per tutti gli amanti del genere che si erano lasciati sfuggire il gioco al lancio.