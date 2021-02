CyberConnect2 ha lanciato un sito e un negozio per il suo 25° anniversario

La software house giapponese CyberConnect2 ha lanciato un sito celebrativo e un negozio online per festeggiare il suo 25° anniversario. Le novità sono state presentate dal CEO Hiroshi Matsuyama con un simpatico video, in cui ha ricordato il lungo percorso della compagnia e ha anticipato le prime novità per chi parteciperà all'evento.

CyberConnect2 è uno studio davvero prolifico, tra i più famosi per la realizzazione di giochi tratti da anime e manga. Il suo catalogo, comunque, è davvero variegato e comprende serie come quella .hack e i Naruto Ultimate Ninja. Tra gli altri suoi titoli: Little Tail Bronx, Asura's Wrath, JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle, JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven e Dragon Ball Z: Kakarot. Presto sarà inoltre lanciato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan, basato su una delle serie anime del momento.

Vediamo il video con Hiroshi Matsuyama: