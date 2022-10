Cyberpunk Edgerunnes: il cosplay di Rebecca di nyukix mostra i segni sul suo corpo

Vediamo questo cosplay di Rebecca, uno dei personaggi di Cyberpunk Edgerunners, realizzato dalla cosplayer nyukix per mostrare tutti i segni sul suo corpo modificato. Per chi non la conoscesse, Cyberpunk Edgerunners è una serie anime ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077 di cui condivide anche parte delle atmosfere.

Come potete vedere, il costume è realizzato riprendendo gli aspetti principali di Rebecca, in particolare quello di nascondere l'intimo e gli strani segni sul suo corpo, sotto a una giacchetta di pelle.

Ottimi trucco e pettinatura (anche se quest'ultima sarebbe stata meglio verde), davvero efficaci nel descrivere il personaggio. La location della foto sembra invece essere la camera da letto della cosplayer. Necessità fa virtù, direbbero gli antichi saggi.

Rebecca è una giovane ex edgerunner dalla lingua affilata come un rasoio e dai comportamenti eccessivi e imprevedibili che ha come scopo nella vita quello di uccidere suo fratello Pilar, con cui ha sviluppato dei fortissimi contrasti. Spesso ride in modo ossessivo mentre combatte.