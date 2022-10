A Plague Tale: Requiem, un gameplay trailer dedicato alla balestra di Amicia

Mancano ormai pochi giorni al lancio di A Plague Tale: Requiem e di conseguenza Asobo Studio e Focus Entertainement stanno spingendo l'acceleratore sulla campagna promozionale del gioco. Oggi è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer che ci mostra la forza e l'utilità della balestra di Amicia.

Come in tanti altri giochi, anche in A Plague Tale: Requiem la balestra è un'ottima arma per eliminare gli avversari dalla media e lunga distanza, possibilmente mirando in mezzo agli occhi. Risulta efficiente anche per mettere fuori gioco i nemici silenziosamente e può scoccare dardi infuocati, utili specialmente con i soldati corazzati. Inoltre può lanciare anche delle funi che Amicia può sfruttare per abbattere elementi dello scenario, come possiamo vedere nel filmato in testa alla notizia.

A Plague Tale: Requiem sarà disponibile dal 18 ottobre per PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch via Cloud. Al lancio inoltre sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC. Si tratta del gioco più atteso di ottobre 2022 sia dalla redazione che dai lettori di Multiplayer.it. Pochi giorni fa Asobo Studio ha annunciato i requisiti di sistema minimi e consigliati, che risultano particolarmente esosi in termini di hardware.