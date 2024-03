Dark and Darker si prepara a tornare nei negozi, ma inizialmente non su Steam

"Questo è un grande passo preparatorio per noi nel nostro viaggio verso la consegna di un prodotto rifinito ai nostri fan. Se avete un account Epic, vi invitiamo a mostrare il vostro entusiasmo e a aggiungerlo alla wishlist. Continueremo a lavorare con vari partner per offrire ai nostri fan le migliori opzioni e far crescere adeguatamente la comunità per promuovere un gioco lungo e sano. Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno dimostrato!"

"Ciao a tutti, con una maggiore fiducia nella qualità del nostro gioco, abbiamo iniziato i preparativi per introdurre Dark and Darker a un pubblico più ampio. Come primo passo, siamo felici di annunciare il lancio della pagina di Dark and Darker sul negozio Epic Games."

Dopo la diatriba legale con Nexon, a quanto pare gli sviluppatori di IronMace hanno "iniziato i preparativi per introdurre Dark and Darker a un pubblico più vasto", con il primo step rappresentato dalla pubblicazione del gioco in accesso anticipato su Epic Games Store, mentre al momento tutto tace per quanto riguarda Steam .

Dark and Darker tornerà mai su Steam?

Un artwork di Dark and Darker

Il post non menziona in alcun modo Steam, ma è anche vero che si parla di un "primo passo" per il ritorno nei negozi del gioco, segno che comunque lo store di Valve rientra tra le opzioni prese in considerazione. Per chi non lo sapesse, inizialmente Dark and Darker era stato pubblicato su Steam nel 2023, registrando in poco tempo oltre due milioni di giocatori.

Successivamente il gioco è stato rimosso dalla vendita in quanto IronMace è stato accusato di aver rubato delle risorse da Nexon per lo sviluppo, dando vita a una battaglia legale. A gennaio gli autori hanno vinto il primo round, con la Corte che ha stabilito che non si cono i presupposti per un'accusa di violazione di copyright. Nel frattempo il gioco è disponibile per l'acquisto direttamente sul sito di Chaf Games e, come detto in precedenza, presto anche su Epic Games Store.