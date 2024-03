Dying Light 2: Stay Human, il cross-play potrebbe arrivare in futuro, dice Techland

Dying Light 2: Stay Human è disponibile nei negozi già da due e tutt'ora sta ricevendo grande supporto da parte di Techland tramite aggiornamenti regolari che introducono modifiche e novità più o meno sostanziali gradite dalla community. Una delle feature attualmente mancanti e desiderate dai giocatori è il cross-play tra le varie piattaforme e in tal senso gli sviluppatori hanno ammesso che questa funzionalità è una delle opzioni prese in considerazione per il futuro, seppur al momento non ci sia nessun piano davvero concreto.

Riassumendo questo è quanto riferito dal franchise director Tymon Smektała in un'intervista con MP1ST, dove ha descritto il cross-play come un "sogno" che il team di Dying Light 2 spera di concretizzare in futuro se ce ne sarà possibilità e che si tratta di "una questione di priorità". Precisiamo che al momento l'unico cross-play presente per Dying Light 2 è quello tra le versioni PC per Steam ed Epic Games Store.

"È ancora un'opzione che stiamo considerando, ma tutto dipende dalla gestione delle piorità, delle risorse e del valore reale della varie funzionalità. Il sogno è ancora qui!", ha detto Smektała.