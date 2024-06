La data del prossimo Nintendo Direct potrebbe essere stata rivelata da un curioso leak

Un curioso leak potrebbe aver rivelato anzitempo la data del prossimo Nintendo Direct, o almeno è ciò che pensano alcuni utenti: è comparso in rete un trailer di Among Us destinato a essere pubblicato il 18 giugno e si suppone dunque sia questo il giorno in cui assisteremo all'evento.

Non c'è dubbio che il caricamento anticipato del trailer sia stato un errore, e infatti gli sviluppatori di Innersloth l'hanno subito rimosso, ma la data del 18 sembra un riferimento troppo ghiotto per essere ignorato, specie considerando che sappiamo per certo che un Direct arriverà questo mese.

Peraltro Nintendo ha fissato la prossima manutenzione dell'infrastruttura di Switch Online per il 17 giugno: si tratta di un ulteriore indizio? Probabilmente scopriremo molto presto come stanno davvero le cose.