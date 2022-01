Dati di vendita videogiochi, UK: Mario Kart 8 primo, in attesa dei nuovi giochi di gennaio

Sono stati condivisi i dati di vendita dei videogiochi (in formato fisico) in UK. La top 10 vede in prima posizione Mario Kart 8, che domina facilmente anche grazie alla mancanza di nuove uscite in questo inizio gennaio 2022.

Vediamo però la Top 10 dei giochi più venduti in UK nella prima settimana di gennaio 2022:

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Call of Duty: Vanguard Ring Fit Adventure Marvel's Spider-Man: Miles Morales Pokémon Diamante Lucente Just Dance 2022 Grand Theft Auto V

Come potete vedere, la classifica di inizio 2022 comprende varie esclusive Nintendo Switch, a partire da Mario Kart 8 Deluxe, passando per Animal Crossing: New Horizons e Ring Fit Adventure, e arrivando a Pokémon Diamante Lucente. Switch, come sempre, può contare anche sulle vendute di Minecraft.

Mario Kart 8 Deluxe

Per il resto, la classifica è composta da grandi nomi, come GTA 5, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Just Dance 2022, FIFA 22 e Call of Duty Vanguard. Si tratta in sostanza dei soliti noti.

