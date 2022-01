Nonostante sia arrivata nelle case degli appassionati poco più di un anno fa, Playstation 5 possiede già un catalogo di giochi decisamente ricco e vario. Al suo interno ci sono videogiochi di qualsiasi tipo e anche molti free-to-play, un "macro" genere che sottintende a tutti quei software scaricabili in forma totalmente gratuita. Questi comprendono sparatutto, sportivi, avventure e tanto altro con un unico comune denominatore: giocarci non costa niente. Per lo meno apparentemente. I free to play sono titoli che lo sviluppatore mantiene e aggiorna grazie a un sistema di microtransazioni non obbligatorie. In buona sostanza, se tutto è fatto a modo, questo significa che l'accesso al gioco viene regalato, mentre tanti orpelli estetici e di contorno rimangono a pagamento, ma facoltativi. L'utilizzo di questi ultimi non dovrebbe inficiare assolutamente il gioco e le possibilità di vincere durante gli scontri in multiplayer, inoltre. Dopo questa lunga premessa, scopriamo insieme quali i migliori giochi gratis per PS5 nel 2022!

Genshin Impact Genshin Impact è stato uno dei maggiori fenomeni degli ultimi tempi Il primo titolo gratuito che vogliamo citare nel nostro speciale è uno dei successi più forti degli ultimi tempi, arriva dalla Cina e si chiama Genshin Impact. Probabilmente molti di voi l'avranno già sentito nominare a causa del clamore destato dagli incassi pazzeschi durante il suo primo anno di vita. Il videogioco sviluppato dai cinesi di miHoYo ha infatti fatturato più di Fortnite e GTA V, posizionandosi al primo posto come remuneratività assoluta con circa 3 miliardi di dollari. A prescindere dai numeri, si tratta di un gioco un action RPG open world ben strutturato e molto divertente, che può contare su di una grafica curata e accattivante in grado di rendere i vari personaggi davvero piacevoli. E visto che il modello economico si basa sulla vendita degli stessi, capirete come per MiHo sia fondamentale pubblicare con cadenza regolare nuovi protagonisti in grado di conquistare la fantasia dei giocatori. Senza dubbio, però, Genshin Impact resta uno dei free-to-play migliori sulla piazza, un gioco che consigliamo caldamente a ogni utente Playstation 5.

Kid A Mnesia Exhibition Un'immagine di Kid A Mnesia Exhibition Più che un videogioco vero e proprio, siamo di fronte a una intensa e straordinaria esperienza visiva e sonora. Kid A Mnesia Exhibition, infatti, è un progetto interamente pensato e creato dalla band inglese dei Radiohead. Anche questo è un titolo interamente free to play quindi da provare senza indugio, che siate amanti del rock alternativo o di mondi virtuali e mistici. O ancora meglio di entrambi. Kid A Mnesia Exhibition mescola infatti visionari spazi tridimensionali alla musica di background creata ad hoc dalla popolare band, riuscendo a renderli una esperienza incredibilmente intensa e profonda.

Apex Legends Uno dei protagonisti di Apex Legends Con Apex Legends Electronic Arts ha creato un ottimo sparatutto in soggettiva che condivide lo stesso mondo di Titanfall, altro popolarissimo FPS per PC e console. Le ambientazioni sono quindi molto simili e la storia si svolge ben oltre gli eventi narrati della guerra di frontiera. Mancano i mech e l'azione quasi parkour di Titanfall, ma le sensazioni e il gunplay di Apex Legends sono le stesse del "fratello maggiore", rappresentandone quasi una sorta di espansione battle royale. Si parte infatti in una mappa aperta con la propria squadra e l'obiettivo è quello di sopravvivere e rimanere gli ultimi in vita. Non ha elementi "pay to win", ma solo ed esclusivamente estetici e di personalizzazione. Per tutti questi motivi e molto altro lo consideriamo uno dei migliori giochi gratis per Playstation 5.

Warframe Warframe è un altro titolo assolutamente da provare Un altro titolo molto interessante disponibile sullo store Playstation è Warframe, un action game cooperativo dove vestiamo i panni dei cosiddetti soldati Tenno, ninja da fantascienza con l'obiettivo di vincere una guerra tra razze aliene. Il gioco, accolto con freddezza al suo lancio, si è poi aggiornato introducendo alcune novità e aggiustamenti che ne hanno smorzato i difetti. A distanza di diverse espansioni e potenziamenti che hanno ampliato l'universo di gioco e aggiornato il motore grafico su PC e PlayStation 5, Warframe è decisamente un'offerta che va provata. Alla fine non costa nulla.

Rocket League Rocket League ha ricevuto tanti aggiornamenti e supporto Un gioco che ha bisogno di poche presentazioni è Rocket League, vero e proprio fenomeno online degli ultimi anni e uno dei preferiti di molti streamer di successo. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, possiamo dirvi che si tratta titolo molto originale a metà strada tra il calcetto e un gioco di macchine radiocomandate. All'interno di enormi campi (dotati ovviamente di due porte dove segnare, alle due estremità) si sfidano squadre formate da automobili con l'obiettivo di spingere il grosso pallone nella rete avversaria. Il concetto è abbastanza semplice e proprio per questo appassionante. Una ottima giocabilità e la facilità con la quale si guidano le macchine ne ha decretato il successo, oltre al fatto di essere diventato recentemente free to play.

Fortnite Spider-Man è uno degli ultimi personaggi inseriti in Fortnite Dobbiamo ovviamente dedicare un paragrafo a quello che rappresenta il "Re" dei giochi free to play. Parliamo di Fortnite, un gioco che ha saputo da solo ridefinire allo stesso tempo il concetto di sparatutto e di videogioco gratuito. Grazie alle sue microtransazioni è diventato in poco tempo uno dei software più remunerativi in tutto il globo, conquistando milioni di giocatori e rappresentando uno dei titoli più giocati a tutti i livelli, anche competitivo nei maggiori tornei mondiali. Fortnite è inoltre uno dei pochi videogiochi cross platform che vi permette di sfidare amici su altre console, PC o dispositivi mobile.

Call of Duty: Warzone Pacific grafica spinta per uno dei free to play più amati Con le recenti espansioni e nuove modalità, Call of Duty: Warzone Pacific è tornato a essere uno dei titoli più giocati su qualsiasi console e PC. Si tratta della versione battle royale di Call of Duty, nella sua ultima incarnazione "Pacific". Esattamente come ha fatto recentemente Microsoft con Halo Infinte, anche Activision ha separato il capitolo annuale di CoD da Warzone, con quest'ultima modalità che a cadenza annuale cambia pelle per accogliere i contenuti, le ambientazioni e i giocatori del più recente Call of Duty. Fino a 150 giocatori in contemporanea divisi per squadre (ma questo dato può variare in base agli aggiornamenti), vince l'ultimo team che rimane in vita e sopravvive. Rispetto ad altri giochi simili, Warzone ha la peculiarità di essere dotato di un comparto grafico di altissimo livello e un certo realismo nell'uso delle armi. Assolutamente da provare, è gratuito anche questo!

Splitgate Uno screenshot di Splitgate A metà strada tra Portal e uno sparatutto fantascientifico in stile Halo è disponibile sullo Store di PlayStation 5 l'interessantissimo Splitgate, opera del telentuoso team 1047 Games. Tra i suoi pro segnaliamo una grande varietà di mappe, armi e modalità che lo rende uno degli FPS più variegati nell'ambito free to play. Un altro dei suoi punti di forza è l'utilizzo dei portali che rende molte situazioni divertenti e fresche, mentre il comparto grafico è piacevole, anche se non tocca le vette di un Call of Duty Warzone o altri sparatutto moderni.

Destiny 2 Un'immagine di Destiny 2, ultima fatica di Bungie Un altro titolo che non ha bisogno di presentazioni: Destiny 2 di Bungie è ancora uno degli sparatutto MMO più in voga. Nonostante sia uscito da un bel pezzo, con le nuove console il comparto visivo è sensibilmente migliorato passando dai vecchi 30 frame al secondo agli attuali 60 fps. La rinnovata resa grafica ha migliorato ulteriormente la piacevole sensazione di fuoco che le armi di Destiny 2 regalano al giocatore durante le sessioni in PvP e nella storia, rendendolo anche molto più fluido e godibile. Nonostante il titolo Bungie sia interamente gratuito, l'ultima espansione chiamata La Regina dei Sussurri rimane momentaneamente a pagamento, in attesa di essere inserita nel gioco base rendendolo completamente free to play dall'inizio alla fine.